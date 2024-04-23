BİM’den rakiplerini çıldırtan indirim: Çelik Termos 399 TL, Mop Temizlik Seti 149 TL, Paspas Seti 229 TL... BİM yine geliyor, bu sefer 26 Nisan 2024 tarihinde bomba gibi bir indirim kampanyasıyla! Aktüel kataloğunda yer alan ürünler arasında teknolojiden temizliğe birçok ürün yer alıyor. İşte 26 Nisan BİM indirim kataloğu…

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BİM'in 26 Nisan 2024 tarihli kataloğu geldi ve yine birbirinden güzel kampanyalarla dolu.

Eğer evinizde bir yenilik yapmayı düşünüyorsanız, bu hafta BİM'de tam da aradığınız fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Kumtel Siyah Cam Ankastre Set, hem şık tasarımıyla hem de fonksiyonelliğiyle dikkat çekiyor. Yemek yapmayı sevenler için ideal bir seçenek.

Teknolojiye meraklı olanlar için Blaupunkt S10 Robomaster Akıllı Robot Süpürge ve Range Dikey Elektrikli Süpürge gibi yenilikçi ürünler de katalogda yer alıyor.

BİM’in Cuma fiyat listesine göz attığınızda, ihtiyaçlarınıza uygun pek çok ürünü avantajlı fiyatlarla bulabileceğinizi göreceksiniz.

İşte BİM 26 Nisan aktüel ürünler…