Antalya'da besi çiftliğinde yangın: Korkulan olmadı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesine bağlı Bahçeyaka Mahallesi 1014 Sokak'ta bulunan besi çiftliğinin ahır bölümünden yükselen yoğun dumanı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

HAYVANLAR YANGINDAN ETKİLENMEDİ

Yangında çiftlikte bulunan saman balyaları tamamen yanarken, park halinde bulunan bir traktör de kısmen zarar gördü. Yetkililer, çiftlikte bulunan hayvanların yangından etkilenmediğini açıkladı.

Öte yandan ekiplerin yangına müdahalesi drone ile havadan görüntülendi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.