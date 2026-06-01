CHP'nin 38. Olağan Kurultayı: Oy kullanan delegelerin kayıtları istendi

Merakla beklenen karar çıktı...

CHP’de 2023 yılında Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay’a ilişkin açılan davada mahkeme kararını verdi.

Mahkeme, kurultayın 'mutlak butlan' nedeniyle geçersiz olduğuna hükmederek kurultayı iptal etti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU GÖREVE DÖNDÜ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

Geçtiğimiz günlerde genel merkeze gelen Kılıçdaroğlu, makam odasına geçerek resmen görevine başladı.

OY VEREN DELEGELERİN KAYITLARI TALEP EDİLDİ

Kararın yankıları ile beraber tartışmalar devam ederken önemli bir gelişme daha yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, 38. CHP Olağan Kurultayında oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarını ilgili kurumlardan talep etti.

DAHA ÖNCE 9 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Halk Partisinin 38'inci Olağan Kurultayında delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiğine ilişkin iddialar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlenmişti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar sonucu siyasi partiler kanuna muhalefet, rüşvet almak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak suçlarını işlediği değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gülhan Aydın, Ayça Akpek Şenay, Melda Tanışman Tutan ve Hayati Kaya adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Sadi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya, Gaffar Çiçek ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

812 OY ALARAK KAZANMIŞTI

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda genel başkanlık seçimi ikinci tura kalırken ilk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için gece yarısı yapılan ikinci tur oylamasında Özgür Özel 812 oy alarak partinin yeni genel başkanı seçilmişti.

Yarıştığı rakibi ve dönemin mevcut genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oyda kalmıştı.

BAŞKANLIK DÖNEMİNDE YOLSUZLUKLAR PATLAK VERDİ

Özgür Özel'in genel başkanlık döneminde CHP'li sık sık yolsuzluk ve rüşvet vakaları patlak verdi.

Çok sayıda belediye başkanı gerçekleştirilen operasyonlarda tutuklanırken yapılan yolsuzluklar dosyalarda yer aldı.

DAVA NASIL BAŞLADI

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) olaylı kurultay davası, delegelerin şikayetleri ve yargıya taşınan şaibe ihbarlarıyla açılmıştı.

Davanın hukuki süreci, Bursa'da bir vatandaşın ve ardından eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı kurultay delegelerinin suç duyurusunda bulunmasıyla fitillenmişti.

PARA KARŞILIĞI OY İSTENDİ İDDİASI

Yapılan ihbarlarda, 38. Olağan Kurultay’da delegelerin oylarını manipüle etmek amacıyla "para karşılığı oy kullanma" ve çıkar sağlama pazarlıkları yapıldığı öne sürülmüştÜ.

İddialar arasında, delegelere oy karşılığında nakit para, cep telefonu ve ev vaat edildiği gibi çok ciddi ithamlar yer almıştı.