Selcuksports isimli kaçak maç yayın platformunun yöneticisi gözaltına alındı

Kaçak ve izinsiz yapılarla mücadele devam ediyor.

Bu kapsamda kaçak yayın platformlarına da sıkı takip uygulanıyor.

MİT, İstanbul Siber Şube ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ortak bir operasyona imza attı.

KAÇAK MAÇ YAYINI SİTESİNİN YÖNETİCİSİ YAKALANDI

Selcuksports adlı kaçak maç yayın platformunun yöneticisi, Denizli'de gözaltına alındı.

Selçuk Yılmaz isimli şahsın, işlemleri yapılmak ve ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü aktarıldı.

DEVASA BİR ZARARA NEDEN OLUYORLAR

Türkiye'de futbol maçlarını takip eden her 100 kişiden yaklaşık 65 ila 85'inin kaçak yayın platformlarını tercih ettiği tahmin edilmekte.

Resmi yayıncı verilerine göre bu yüksek illegal takip oranı, Türk spor endüstrisine ve kulüplere her yıl yüz milyonlarca liralık devasa bir finansal zarar veriyor.

HUKUKİ YAPTIRIMLAR DEVREYE ALINIYOR

Yasa dışı IP TV veya korsan siteler üzerinden maç izleyen kullanıcılar, Türk Ceza Kanunu'nun "karşılıksız yararlanma" suçu kapsamında hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor.

Tespit edilen kaçak izleyicilere ve bu altyapıyı sağlayanlara yönelik idari para cezalarının yanı sıra hapis cezasına varan ciddi adli süreçler uygulanmakta.

Siber güvenlik uzmanları ise bu platformları kullanan vatandaşların kişisel verilerinin ve banka bilgilerinin çalınma riskine karşı sık sık uyarılarda bulunmakta.

AKIN GÜRLEK MESAJI VERMİŞTİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, daha önce yaptığı açıklamalarda yasa dışılık ile mücadelede tavizlerinin olmadığı söylemişti.

Gürlek'in açıklamalarının ardından kaçak yapılara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözle görülür bir artış yaşandı.