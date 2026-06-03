Antalya'da bir kişi otobüs beklediği durakta hayatını kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Dumlupınar Bulvarı üzerindeki Antalya Adliyesi önündeki otobüs durağının arkasındaki bankta bir kişinin uzun süre hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, bank üzerinde bulunan Sadık Parlak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Parlak'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İFADE İŞLEMİ İÇİN ADLİYEYE GELDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Edinilen bilgilere göre Sadık Parlak'ın, ifade vermek üzere Antalya Adliyesi'ne geldiği, işlemlerini tamamladıktan sonra evine dönmek için otobüs durağına geçtiği ve burada yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.