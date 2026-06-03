Hakan Safi duyurdu: Seçilirse Sporting'den Luis Suarez'i getirecek

Fenerbahçe'de başkanlık yarışı...

Fenerbahçe’de gözler 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurula çevrildi.

Genel kurul süreci yaklaşırken başkan adayları, önemli vaatlerde bulunarak taraftarların desteğini almaya çalışıyor.

HAKAN SAFİ, LUIS SUAREZ'İ AÇIKLADI

Sarı-lacivertli kongre üyelerine seslenen Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, önemli bir duyuru yaptı.

Hakan Safi, Sporting forması giyen 28 yaşındaki Kolombiyalı golcü Luis Suarez ile anlaştığını açıkladı.

"GOL KRALI OLACAĞINA SÖZ VERDİ"

Daha önce birden fazla yıldız adayı getirme sözü veren Safi, "Bakın sözümü tutacağımı söyledim size, biz önce kadro kalitemizi çok yüksek seviyeye getireceğiz. İşte ilk bombayı söylüyorum, bugünden sonra devamı gelecek. Luis Suarez ile konuştuk anlaşma sağladık, transferi bitirdim.

Luis Suarez bana Türkiye Ligi'nin gol kralı olacağına söz verdi. Kendisine bonusu 15 golden başlatacaktık, 20'den başlatmamızı istedi. Artık yeter, iyi futbol iyi futbolcularla oynanır!" ifadelerini kullandı.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hakan Safi, Luis Suarez ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

28 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz yaz Almeria'dan Sporting'e 22,95 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Portekiz ekibinde tüm kulvarlardfa 53 maçta sahaya çıkan Luis Suarez, 38 gol atarken 9 golün de asistini yaptı.