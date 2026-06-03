Özgür Özel'e fezlekeyle ilgili dosya Ankara'ya gönderildi

CHP'de gündem rüşvet ve delege pazarlığı...

CHP Kurultayı'ndaki usulsüzlük ve Antalya adaylığı sürecindeki rüşvet iddialarını içeren soruşturmalar dikkatle takip ediliyor.

Dosyadaki ifadeler yapılan yolsuzlukları gözler önüne sererken soruşturmaya dair sıcak bir gelişme yaşandı.

DOSYA ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında CHP 38. Olağan Kurultayı’nda '2820 Sayılı Kanuna Aykırılık' ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde 'rüşvet almak' iddiaları kapsamındaki dosyaları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Başsavcılığın yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderdiği kurultay dosyasında, "Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın CHP 38. Olağan Kurultayı’nda oy kullanacak delegelerin iradesini fesada uğrattıkları ve genel başkanlık seçimine hile karıştırdıkları değerlendirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

KURULTAY İNCELEMEYE ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/102232 Soruşturma ve 2026/16217 Karar sayılı dosyasında; 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği CHP 38. Olağan Kurultayı mercek altına alındı.

Başsavcılık, kurultay salonunda delege pazarlığı yapıldığı, genel başkanlık seçimine hile karıştırıldığı ve delege iradesinin fesada uğratıldığı iddialarını değerlendirdi.

Soruşturma kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve şüpheli Turgut Koç'un cep telefonlarında yapılan incelemelerde kurultayla ilgili mesajlar tespit edildi ve şüphelilerin ifadeleri alındı.

MUHİTTİN BÖCEK'İN ADAYLIĞI İLE İLGİLİ DOSYA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun 2026/102576 Soruşturma ve 2026/16273 Karar sayılı ikinci dosyasında ise, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilmesi karşılığında rüşvet verildiği iddiaları ele alındı.

Dosyada, adaylığın ilan edilmesi karşılığında CHP Genel Merkezi'ne yüksek miktarda paralar gönderildiğine dair tanık beyanları ile HTS/baz kayıtlarının uyumlu olduğu vurgulandı.

TALEP EDİLEN 1 MİLYON EURO VE 200 BİN DOLAR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Muhittin Böcek'in adaylığı ile ilgili dosyada ise, Özgür Özel’in, "Muhittin Böcek’in Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilmesi karşılığında Veli Ağbaba aracılığıyla 1 milyon Euro ve 200 bin Dolar talep ettiği, Mustafa Gökhan Böcek’in de istenilen parayı belirlenen kişilere teslim ettiği kanaatine yer verilmiştir" denildi.

DOKUNULMAZLIKLAR NEDENİYLE YETKİ ANKARA'DA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik tarafından imzalanan her iki yetkisizlik kararında da, hakkında ağır suçlamalar bulunan Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın halihazırda milletvekili dokunulmazlıklarının bulunması nedeniyle, 5271 sayılı CMK'nın 161/9. maddesi uyarınca soruşturma yetkisinin tamamen Ankara'ya ait olduğu belirtildi.