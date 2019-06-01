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Antalya'da cankurtaran yarışı

Antalya'nın Kemer ilçesinde 8. Cankurtaranlar Yarışması yapıldı.

AA | 01.06.2019 - 16:51..
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Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) tarafından Ayışığı Parkı Sahili'nde gerçekleştirilen yarışmaya, biri kadın 24 cankurtaran katıldı. Yarışma, 3 etapta eleme usulüne göre yapıldı.

Antalya'da cankurtaran yarışı

KURTARMA ETABI YAPILDI

İlk etaptaki 140 metrelik yüzme yarışında ilk 14'e giren katılımcılar tur atladı. İkinci etapta ise 60 metrelik koşunun ardından 120 metre yüzme etabında ilk 7'ye girenler finale yükseldi. Finalde 60 metre koşup ve 120 metre yüzdükten sonra senaryo gereği kazazedeleri kurtarma etabı yapıldı.

Parkurlarda cankurtaranlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Ayağına kramp giren bazı yarışmacılar, yarışı bırakmak zorunda kaldı. Yarış sonunda dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.

Antalya'da cankurtaran yarışı

TURİZME KATKI SAĞLIYORLAR

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, cankurtaranlık mesleğinin ne kadar zor olduğunu yarışma sayesinde gördüklerini söyledi.

Cankurtaranların, kente gelen yerli ve yabancı misafirlerin can güvenliğini denizde sağlayan kişiler olduğunu anlatan Topaloğlu, "Yarışmaya katılan cankurtaranlar, turistik tesislerde yaşanabilecek olumsuz olaylara ilk müdahale edecek kişiler. Aldıkları eğitim sayesinde turizme katkı sağlıyorlar." diye konuştu.

Antalya'da cankurtaran yarışı

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