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Antalya'da caretta carettaların zorlu yolculuğu başladı

Dünyaca ünlü Çıralı sahilindeki caretta carettaların iki ay önce yumurta bıraktığı ilk iki yuva açıldı. Gün ışığıyla birlikte yumurtalardan çıkan 85 yavru, zorlu yolculuk sonunda denize ulaştı.

DHA | 24.07.2019 - 09:50..
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Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan caretta carettaların denize zorlu yolculuğu, Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde günün ilk ışıklarıyla başladı.

YAVRU CARETTA CARETTALARI HEYECANLA TAKİP ETTİLER

İki ay önce sahile yumurta bırakan carettalardan ikisinin yuvası açıldı. Yavrular, yumurtadan çıkarak denize ulaşmak için yoğun çaba gösterdi. İlk yuvadaki 72 yumurtadan 30, ikinci yuvadaki 104 yumurtadan ise 55 canlı yavru çıktı. Yavruların zorlu yolculuğunu Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, yerli ve yabancı turistler de heyecanla takip etti.

Antalya'da caretta carettaların zorlu yolculuğu başladı

İKİ YUVA AÇILDI

Kaymakam Karameşe, 82 yuvanın tespit edildiği Çıralı'da caretta yavrularını görmek isteyenlere bilgiler verdi. Kaymakam Hüseyin Karameşe, “Yaklaşık 2 ay önce ana kaplumbağalar geldi. 3,5 kilometrelik muhteşem sahilde yuvalarını yapmaya başladı. Bugün itibariyle 82 yuvamız var. Yavru çıkışları başladı. Bu yıl mevsim şartlarından dolayı yavrulamalar ve yuva yapımları geç başladı. Havalar soğuk gitti. 45 gün ile 60 günlük olgunlaşma döneminden sonra yavrularımız çıkıyor. 2 yuvamızı açtık. Bir yuvada 72, diğerinde ise 104 yumurta vardı. İlk yuvada biraz daha fazla zayiat vardı. Birinci yuvadan 30, ikinci yuvadan 55 olmak üzere toplam 85 yavru denize ulaşmış durumda." dedi.

Antalya'da caretta carettaların zorlu yolculuğu başladı

TATİLCİLER DE KORUYOR

Tatilcilerin de carettalara ciddi şekilde sahip çıktığını vurgulayan Kaymakam Karameşe, "Saat 21.00'den sonra hiç kimse sahile girmiyor ve carettaları rahatsız etmiyor. Gönüllüler güneş doğana kadar dolaşıyor. Yuvaları takip ediyorlar, işaretliyor ve tarihlendiriyorlar. Zamanı geldiğinde de açıp kontrol ediyorlar. Örnek bir uygulama var." diye konuştu.

Antalya'da caretta carettaların zorlu yolculuğu başladı

Antalya'da caretta carettaların zorlu yolculuğu başladı

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