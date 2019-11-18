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Antalya'da dolandırıcı seyahat acentesine operasyon

Ucuza tatil vaadiyle çoğunluğu Türk ve Alman vatandaşı olmak üzere yüzlerce kişiyi dolandıran şüpheliler, 2 milyon TL'lik vurgun yaptı.

İHA | 18.11.2019 - 16:06..
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık yaptığını belirledikleri bir şebekeyi takibe aldı.

5 YILDIZLI OTELLERE AİT GÖRSELLERİ KULLANDILAR

Siber ekipleri, şüphelilerin, Almanya’da başka ülke vatandaşları adına kurulan şirketler üzerinden oluşturulan web sayfaları ve sosyal medya platformlarında, Antalya’daki 5 yıldızlı otellere ait görseller ve uluslararası seyahat acentelerinin isimlerini kullanarak normal fiyatın çok altında ucuz otel ve uçak rezervasyonu yaptığını belirledi.

Antalya'da dolandırıcı seyahat acentesine operasyon

ÇOĞUNLUĞU ALMANLAR VE TÜRKLERDEN OLUŞUYOR

Şüphelilerin konum bazlı sponsorlu reklamlar vererek; Antalya, İstanbul ve Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kurmuş oldukları çağrı merkezi ofisleri aracılığıyla otel ve uçak rezervasyonlarıyla sahte fatura düzenledikleri bilgisine ulaşıldı. Çalışmalarını derinleştirerek sürdüren ekipler şüphelilerin, dolandırdıkları kişilerden elde ettikleri parayı önce Almanya ve İsviçre’de bulunan farklı ülke vatandaşları adına açılan banka hesaplarına aktardıkları ve bu hesaplardan da kendi hesaplarına aktararak çoğunluğu Türklerden oluşan yüzlerce Alman vatandaşı ile farklı ülke vatandaşlarını dolandırdıkları tespit etti.

Antalya'da dolandırıcı seyahat acentesine operasyon

ÇOK SAYIDA SAHTE HESAP VE MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramada; çok sayıda sahte otel rezervasyonlarına ait fatura, sahte oluşturulmuş acente şirket sözleşmeleri, yurt dışında başka şahıslar adına açılmış banka hesapları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde şüphelilerin sahte rezervasyon faturaları ile diğer belgeleri gizli bir sistemle depolayarak, bu şekilde kendilerini gizlemeye çalıştıkları belirlendi.

Antalya'da dolandırıcı seyahat acentesine operasyon

2 MİLYON TL'LİK VURGUN YAPTILAR

Şüphelilerin yurt dışında bulunan banka hesaplarından 2 milyon TL’yi, Türkiye’de bulunan kendi hesaplarına aktararak kullandıkları tespit edildi. Türkiye’deki mal varlıklarına mahkeme kararı ile tedbir konulan 23 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ucuz tatil vaadiyle 2 milyon liralık acente vurgununa şafak baskını -1

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