Antalya'da drift yapan sürücüye 140 bin liralık ceza

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Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Türkler Mahallesi Zelenegorsk Caddesi’nde, vatandaşların drift yapıldığı yönündeki ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

İhbarı değerlendiren ekipler, bölgede inceleme başlatarak sürücünün kimliğini kısa sürede tespit etti.

EKİPLER SÜRÜCÜYÜ YAKALADI

Yapılan çalışmalar sonucunda drift attığı belirlenen sürücü, jandarma ekiplerince yakalandı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü hakkında idari işlem başlatıldı.

Sürücüye hem para cezası hem de ehliyetine geçici el koyma yaptırımı uygulandı.

140 BİN LİRA PARA CEZASI VE EHLİYET YAPTIRIMI

Trafik kurallarını ihlal eden sürücüye toplam 140 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan bu tür davranışlara karşı denetimlerin artırılacağını belirtti.

DRİFT ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Sürücünün otomobiliyle drift attığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, aracın kontrolsüz şekilde savrulduğu anlar yer aldı.

Kayıt altına alınan görüntüler, olayın tespit edilmesinde de önemli rol oynadı.