Antalya'da düğün konvoyundan açılan ateş küçük çocuğu yaraladı

Özellikle düğün gibi özel günlerde havaya rastgele açılan ateşler, faciaya neden oluyor...

Daha önce birçok ölüm ve yaralanmalara neden olan olayın son adresi, Antalya oldu.

Gazipaşa ilçesine bağlı Aydın Mahallesi'ndeki düğün konvoyu nedeniyle korku dolu anlar kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunun düğün evinin önüne gelmesinin ardından kutlama amacıyla silahla havaya ateş açıldı.

MERMİLER KÜÇÜK ÇOCUĞA İSABET ETTİ

Bu sırada sıkılan mermilerden biri, bölgede bulunan 4 yaşındaki Ö.K.'ye isabet etti.

Karnından yaralanan çocuk için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

OLAY YERİNDE 8 BOŞ KOVAN BULUNDU

Olayın ardından Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

Polis Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasında, olay yerinde 8 boş kovan bulundu.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan araştırmalar sonucunda olayda kullanıldığı değerlendirilen silah ele geçirilirken M.C. isimli şüpheli gözaltına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Silaha el konulurken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürüyor.