Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano için imza töreni gerçekleştirildi

Beşiktaş, Sergen Yalçın’dan boşalan teknik direktörlük görevi için dün Vincenzo Italiano’yu İstanbul’a getirdi.

Siyah-beyazlılar, 48 yaşındaki teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Vincenzo Italiano ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Vincenzo Italiano’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

VINCENZO ITALIANO İÇİN İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Açıklamanın ardından İtalyan çalıştırıcıya, Nevzat Demir Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

İmza töreninde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Sportif Direktörü Önder Özen hazır bulundu.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Serdal Adalı, futbol takımında yeni bir döneme başladıklarını belirterek, "Futbol takımımız için yeni bir döneme başlıyoruz. Üzülerek söylüyorum ki sportif başarının uzağındayız. Bu olumsuz gidişatı değiştirmek için radikal değişiklik yapmamız şart olmuştu. Beşiktaş'a gönül veren insanların üzgün, kırılgan olmasının önüne geçmek zorundaydık. Bu psikolojiyi değiştirmek zorundaydık." dedi.

"ÖNDER HOCAMIZLA YOLA ÇIKTIK"

Yeni yapılanmaya değinen Adalı, "Savaşan, pes etmeyen, olumsuz gidişatı kabul etmeyen iki futbol adamı ile yola çıktık. Bunlardan ilki futbol direktörümüz Önder Özen. Önder Hocamız, daha önce de Beşiktaş'ta görev yapmış ve hep sevilmiş bir isim. Beşiktaşlılar, kendisinin görüşlerine hep önem verdiler. Kendisinin hakkını hep teslim ettiler. Önder Hoca hep Beşiktaş'tan sevgi, saygı ve gururla bahsetti. Beşiktaş'ı izlemeye ve yakından izlemeye devam etti. Beşiktaş'ı çok iyi bilen bir futbol insanı." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ İÇİN ARTIK SUYUN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRME ZAMANI"

Önder Özen'in kulüp için önemli bir isim olduğunu vurgulayan Adalı, "Kendisinin zamanında söylediği ve çok sevilen bir söz var; "Beşiktaş için artık suyun yönünü değiştirme zamanı." Böyle bir dönemde kendisine teklif götürdük. O da Beşiktaş için kolları sıvadı. Hoş geldin diyor ve yeni döneminde başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Teknik direktör tercihine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Serdal Adalı, "Önder Özen ile beklentilerimize en uygun teknik direktör için çalışmalara başladık. Avrupa'nın yükselen teknik direktörlerinden biri olan Vincenzo Italiano ile görüşmelere başladık. Düşüncelerimizin örtüşmesi ile birlikte İtalya'da adından söz ettiren, Avrupa'da iki kez Konferans Ligi finali oynayan, Bologna'da kupa kazanan, Avrupa'nın önemli kulüplerinden istediği Italiano'yu Beşiktaş'a kazandırdık." dedi.

ÖNDER ÖZEN: BEŞİKTAŞ'A HAYIR DEMEK BENİM İÇİN İMKANSIZ

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen ise, "Öncelikle Sayın Başkan'a çok teşekkür ederim. O dönem kazanılan başarılarda en büyük pay sahibi, başta Samet Hoca'dan başlayıp, Şenol Güneş'e uzanan insanlar, futbolcular... Ben kısa bir süre bir düzenleme yapmaya çalıştım. Yeni bir dönem başlıyor, benim için de yeni. Beşiktaş'a hayır demek benim için imkansız. Teknik direktör koltuğunun boş olduğu dönemde göreve başladım. 3'lü bir karar mekanizması kurduk." dedi.

Teknik direktör seçimi sürecine ilişkin bilgi veren Özen, "Vincenzo Italiano bizim için cazip hale geldi, fırsat doğdu. Kontratını sonlandırma arifesinde biz görüşmelere başladık. İlgimizi belirttik. Aynı zamanda bu işin ustası kabul ettiğimiz bir büyüğümüze sorduk ve fikrini aldık. İtalya Ligi'ni iyi takip eden büyüğümüze sorduk. Az sonra ismini söylerim. İnandığımız, güvendiğimiz, iyi futbol oynatacağını, takımın kimlik kazanacağını vaat eden bir teknik direktörümüz oldu. Kendisine ben de hoş geldin demek isterim." ifadelerini kullandı.

FUTBOLCULARA SESLENDİ: ACIYI HEP BİRLİKTE ÇEKECEĞİZ

Başarının fedakarlık gerektirdiğini vurgulayan Özen, "Acının içine girmeden başarmak mümkün değil. Beşiktaşlı profesyonel futbolculara da seslenmek istiyorum. Bu acıyı hep birlikte çekeceğiz." şeklinde konuştu.

Sahadaki oyun planına dair de değerlendirmelerde bulunan Önder Özen, "Beşiktaş, gelecek sene PPDA'da zirvede olacak. Kendi sahası veya deplasmanda rakibine nefes aldırmayacak bir Beşiktaş ortaya çıkacak. Italiano, İtalya'da daha düşük bütçeli takımlarla bunu yaptı." dedi.

(PPDA, rakibin yaptığı pas sayısının savunma aksiyonlarına bölünmesiyle hesaplanır.)

ITALIANO: ÇOK MUTLUYUM VE MEMNUNUM

Özen'in ardından söz alan Italiano, siyah-beyazlı kulübe geldiği için mutlu olduğunu belirtti.

Italiano, "Öncelikle başkan ve direktöre çok teşekkür ediyorum bana güven duydukları için. Bu büyük takıma geldiğim için çok mutluyum, memnunum." dedi.

Kendisine gösterilen ilginin önemine değinen İtalyan teknik adam, "Bence bir teknik direktör için saygı görmek, sevgi görmek çok önemli. O yüzden buraya geldiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Oyun anlayışının Beşiktaş'ın beklentileriyle örtüştüğünü vurgulayan Italiano, "Çalıştığım tüm takımlarda gösterdiğim futbol, birebir buradaki beklentilerle uyuşuyor. Her şeyi birlikte yaşayacağız ve göreceğiz. Benim hedeflerim, takımla birebir örtüştüğü için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

"EN İYİ OYUNCULARI BURAYA GETİRMELİYİZ"

Takım yapılanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü, "Takımı birlikte inşa edeceğiz. Teknik heyet ve yönetim ile inşa edeceğiz. Hedeflere ulaşmak için güzel ve kaliteli oyunculara ihtiyacımız var. En iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. İtalya'dan gördüğüm kadarıyla, bu takımın taraftarı çok ateşli. Bizim hedefimiz, taraftarı mutlu etmek. Yönetimle hareket edip, en iyi oyuncuları buraya getirmek ve en iyi şekilde değerlendirmek bu oyuncuları." dedi.

Kadro planlaması hakkında da konuşan Italiano, "Ben takımdaki birkaç oyuncuyu tanıyorum, biliyorum ama yönetimle birlikte öncelikler nerede onları göz önünde bulundurup takımı kuracağız. Ben çok inançlı birisiyim. En iyi takımı sunacağımıza inanıyorum. Hedeflerimize de ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"BİR AN ÖNCE İŞE BAŞLAMAK İSTİYORUM"

Bir an önce çalışmalara başlamak istediğini söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "Son söylemek istediğim, bir an önce işe başlamak istiyorum. Tesisleri de dolaştım, çok güzel işleyen bir tesis. Kısa bir tatil sonrası, o arada da her gün yönetimle telefonda görüşeceğim. Bir an önce işe başlamak istiyorum. Burada çok değerli, güçlü takımlar var. O yüzden bir an önce işe başlamak ve takımı, bu takımlara karşı hazırlamak istiyorum." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

KADRO REKABETİ VE ROTASYON AÇIKLAMASI

Kadrodaki rekabet ve rotasyon konusuna da değinen Vincenzo Italiano, "Avrupa'da antrenör yaptığım dönemde, 3 kulvarda oynama imkanım oldu. Sürekli perşembe - pazar maç olduğu ve eksikler olduğu için buna (Her maç farklı 11) mecbur kalıyorduk. Beşiktaş'ta gerçekten güzel oyuncularımız da var, burada durum ne olacak bakacağız. Duruma göre hareket edeceğiz." dedi.

ÖNDER ÖZEN: ÇALIŞKAN, TUTKULU VE TAKINTILI GÖRECEKSİNİZ!

Vincenzo Italiano'yu uzun yıllardır takip ettiğini belirten Özen, "İlk düşüncelerim, zaten bildiğim birisiydi. Spezia'dan bu yana takip ettiğim bir teknik direktör Italiano. Hoca, Spezia'da lige çıkarken olağanüstü bir başarı sergiledi. Anlattım, şaşırdı. O kadar takip edildiğini bilmiyordu. Ona karşı her konuda hakimiyetimiz var. Bazı oyuncularıyla konuştuk. Kendisi hakkında her şeyi bildiğimizi gördü. Çok çalışkan, tutkulu, takıntılı bir futbol insanı. Bunu siz de göreceksiniz, umarım uzun sürer." ifadelerini kullandı.

ITALIANO'DAN BEŞİKTAŞ'A GELME SÜRECİNE İLİŞKİN İTİRAF

Beşiktaş'a gelme sürecine de değinen Vincenzo Italiano, "Uzun zamandır yeni tecrübe edinmeyi düşünüyordum. Beşiktaş'ın ilgisini görünce ve projeyi bana açıklayınca, ilk bana gelmeleri benim için gurur meselesi oldu. Ben bunları duyunca ve hissedince... Yönetimle iyi bir his oluştu ilk andan itibaren ve kabul etmek istedim. Benim de böyle bir başarı isteğim var. Kesinlikle bundan dolayı Beşiktaş'ın teklifini kabul ettim." dedi.

ÖNDER ÖZEN "ASIL YARIŞMAMIZ LİGDE BAŞLAYACAK"

Kadro yapılanması ve sezon planlamasına ilişkin de konuşan Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, "Hocanın şansı, 23 Temmuz'a kadar bir zamanı var. Asıl önemli yarışmamız ligde başlayacak. Oraya kadar o dominant oyunu deneme ve çalışma fırsatı var." dedi.

Beşiktaş'taki futbol yapılanması hakkında da konuşan Önder Özen, "Gökhan Keskin yakın zamanda bizle çalışmaya başlayacak. Eduard Graf da çalışmaya devam edecek. Kontratı var, kontratı devam ediyor. Bize verdiği bir rapor var, titizlikle hazırlanmış bir rapordu. Serkan Reçber de bir rapor bıraktı, onu da inceledik. Beşiktaş'ın kaynakları neyse hepsine ihtiyacımız var. Hepsini değerlendirmeye alacağız." ifadelerini kullandı.

Teknik ekibine Türk bir antrenör dahil edilip edilmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Vincenzo Italiano, "Şu an için teknik heyete bir Türk antrenör dahil etmeyi düşünmüyorum." yanıtını verdi.