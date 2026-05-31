Antalya'da ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaza yaptı: 2'si çocuk 3 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazası, sürücünün ağır ihlalleri nedeniyle büyük tepki topladı.

D-400 karayolunun yan yol bölümünde yaşanan kafa kafaya çarpışmada ortalık savaş alanına dönerken, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Kazanın ardından yapılan incelemede, sürücünün hem ehliyetsiz hem de yüksek promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

D-400 YAN YOLDA KAFA KAFAYA ÇARPIŞMA

Manavgat-Antalya D-400 karayolunun yan yol kısmında, Gültepe istikametine doğru seyir halinde olan Elvan S. yönetimindeki 07 LR 555 plakalı otomobil, Yenimahalle kavşağı yakınlarında karşı yönden gelen başka bir araçla çarpıştı.

Karşı yönden gelen Ceren A.’nın kullandığı 07 APL 530 plakalı otomobil ile yaşanan çarpışma, iki araçta da ağır hasara yol açtı.

2’Sİ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda bulunan Elvan S. ile yolcu konumundaki çocuklar Umay S. ve Hira S. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgilere göre yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SÜRÜCÜ HEM EHLİYETSİZ HEM DE AĞIR ALKOLLÜ ÇIKTI

Jandarma Trafik ekiplerince yapılan kontrolde, kazaya karışan diğer sürücü Ceren A.’nın sürücü belgesinin olmadığı ve 2.79 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Yapılan ölçümün, yasal sınırın çok üzerinde olduğu belirlenirken, sürücünün trafikte oluşturduğu tehlike dikkat çekti.

105 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye soktuğu belirlenen sürücüye 105 bin TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili adli ve idari süreçlerin devam ettiği bildirildi.

JANDARMA OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede detaylı inceleme yaparken araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Trafik akışı kontrollü şekilde sağlanarak yeniden normale döndü.

Yetkililer, özellikle alkollü ve ehliyetsiz araç kullanımının ciddi kazalara davetiye çıkardığını vurgulayarak sürücülere daha dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.