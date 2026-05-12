Antalya'da ev hayali kabusa döndü: 2,3 milyon liralık birikiminden oldu

Antalya’da yaşayan ve yıllardır yaptığı birikimle ev sahibi olmayı hedefleyen Sinan Yalçın’ın umutları, iddiaya göre güven duyduğu finansman sistemi nedeniyle kâbusa dönüştü. Komşularının tavsiyesiyle başvurduğu finansman şirketinde tanıştığı bir çalışan tarafından dolandırıldığını öne süren Yalçın, yaklaşık 2 milyon 300 bin lirasını kaybettiğini belirterek yargıya başvurdu.

Sanayi sitesinde iş yeri bulunan 44 yaşındaki Yalçın, eşiyle birlikte ev alma planı yaptıkları sırada çevresindeki kişilerin önerisi üzerine bir finansman şirketine yöneldiğini söyledi. Daha önce aynı sistem üzerinden ev sahibi olduğunu belirten arkadaşlarının tavsiyesi nedeniyle şirkete güvendiğini ifade eden Yalçın, yaşadığı sürecin ardından büyük mağduriyet yaşadığını dile getirdi.

“KAMPANYANIN SON GÜNÜ” DİYEREK PARA İSTEDİ

İddiaya göre Yalçın, finansman şirketine yaptığı ilk ziyarette çalışan Ünal K. ile tanıştı. Şirkette toplantı olduğunu söyleyen çalışan, akşam saatlerinde Yalçın’ın iş yerine gelerek sistemi anlattı.

Yalçın’ın iddiasına göre Ünal K., o gün kampanyanın son günü olduğunu belirterek sisteme giriş için acil ödeme yapılması gerektiğini söyledi. İlk etapta 293 bin lira teminat yatıran Yalçın’a, ödeme makbuzunun daha sonra şubeden verileceği ifade edildi.

Bunun ardından süreç boyunca farklı tarihlerde şirket hesabına ödeme yapmaya devam eden Yalçın, yaklaşık 1,5 ay içinde toplam 2 milyon liraya yakın ödeme gerçekleştirdiğini söyledi.

SAHTE REFERANS NUMARASI İDDİASI

Ödemeleri, kendisine verilen referans numarasıyla yaptığını anlatan Yalçın, uzun süre herhangi bir sorun fark etmediğini belirtti.

Ancak sözleşmenin sürekli ertelendiğini ve şirket çalışanının zamanla telefonlarına cevap vermemeye başladığını ifade eden Yalçın, yaşadığı şoku gece yarısı gelen telefonla öğrendiğini söyledi.

Şirket şube müdürü olduğunu belirten bir kişinin kendisini aradığını aktaran Yalçın, çalışan Ünal K.’nin sağlık sorunları nedeniyle işten ayrıldığının ve ertesi gün şubeye gitmesi gerektiğinin söylendiğini kaydetti.

“BENİM GİBİ BAŞKA MAĞDURLAR DA VARMIŞ”

Şubeye gittiğinde kendisine, söz konusu çalışanın açığa alındığı ve başka kişilere de benzer işlemler yaptığı bilgisinin verildiğini öne süren Yalçın, büyük şaşkınlık yaşadığını anlattı:

“Bana zarar yaşamayacağım söylendi ancak aradan uzun süre geçmesine rağmen ne süreçle ilgili net bir açıklama yapıldı ne de param konusunda geri dönüş alabildim. Telefonlarıma da cevap verilmedi.”

Daha sonra bölge müdürlüğüne giderek ödeme yaptığı referans numaralarını sorgulattığını belirten Yalçın, burada kendisine böyle bir referans numarasının sistemde bulunmadığının söylendiğini iddia etti.

“KAYNAR SULAR TEPEMDEN DÖKÜLDÜ”

Yaşadığı mağduriyeti anlatırken duygusal anlar yaşayan Sinan Yalçın, yatırdığı paranın yıllar boyunca yaptığı birikimlerden oluştuğunu söyledi:

“Bu paralar eşimle evlendiğimizde takılan takılar, yıllardır yaptığımız birikimlerdi. Tek hayalimiz bir ev sahibi olmaktı. Güvendiğimiz bir sisteme girdik ama karşılaştığımız tabloyla adeta kaynar sular tepemden döküldü.”

ŞİRKET VE ÇALIŞAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Dolandırıldığını düşündüğünü belirten Yalçın, hem şirket çalışanı Ünal K. hem de finansman şirketi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Elindeki banka dekontlarını delil olarak sunduğunu belirten Yalçın, olayın tüm yönleriyle araştırılmasını ve mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Olayla ilgili başlatılan sürecin sürdüğü öğrenildi.