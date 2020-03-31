Antalya'da kask takmayan sürücüye 2 bin 893 lira ceza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet kazalarında ölüm ve yaralanmaların önüne geçilebilmesi amacıyla motosiklet sürücülerine yönelik kask denetimi yapıldı.

KASK TAKMAYANLARA PARA CEZASI

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince 1 haftalık denetimlerde 125’i kasksız sürücüye olmak üzere toplam 88 bin 517 TL para cezası tatbik edildi.

Polis ekipleri motosiklet sürücüsü R.D'nin motosiklet kullanırken kaskını motorun arkasındaki çiçek saksısına koyması ve ehliyetsiz motosiklet kullanması nedeniyle 2 bin 893 lira para cezası uyguladı.

Antalya'da kaskı saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL ceza

"AMAÇ KAZALARIN ÖNÜNE GEÇMEK"

Yetkililer denetimlerde ceza uygulamasıyla ölümlü ve yaralamalı kazalarının önüne geçerek kask kullanımının yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını ve kasksız motosiklet kullanan kimse kalmayıncaya kadar denetimleri sürdüreceklerini belirtti.