taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5811
Euro
7.2222
Altın
1609.48
Borsa
89771.22
Gram Altın
340.123
Bitcoin
42465.68
fuzulev

Antalya'da kask takmayan sürücüye 2 bin 893 lira ceza

Sürücü kaskını motosikletin arkasında taşıyınca polis ekipleri tarafından uyarıldı.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Antalya'da kask takmayan sürücüye 2 bin 893 lira ceza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet kazalarında ölüm ve yaralanmaların önüne geçilebilmesi amacıyla motosiklet sürücülerine yönelik kask denetimi yapıldı.

KASK TAKMAYANLARA PARA CEZASI

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince 1 haftalık denetimlerde 125’i kasksız sürücüye olmak üzere toplam 88 bin 517 TL para cezası tatbik edildi.

Polis ekipleri motosiklet sürücüsü R.D'nin motosiklet kullanırken kaskını motorun arkasındaki çiçek saksısına koyması ve ehliyetsiz motosiklet kullanması nedeniyle 2 bin 893 lira para cezası uyguladı.

Antalya'da kaskı saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL ceza

"AMAÇ KAZALARIN ÖNÜNE GEÇMEK"

Yetkililer denetimlerde ceza uygulamasıyla ölümlü ve yaralamalı kazalarının önüne geçerek kask kullanımının yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını ve kasksız motosiklet kullanan kimse kalmayıncaya kadar denetimleri sürdüreceklerini belirtti.

Antalya'da kask takmayan sürücüye 2 bin 893 lira ceza

Antalya'da kask takmayan sürücüye 2 bin 893 lira ceza

Antalya'da kask takmayan sürücüye 2 bin 893 lira ceza

İlginizi Çekebilir
Erdoğan Trump'la görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
HDP infaz yasasından memnun değil
Terör suçlarına af çıkmaması HDP tarafından sert tepkiyle karşılandı.
İzmir'de 92 bin maske ele geçirildi
Polis ekiplerince kaçak tıbbi maske üreten iş yerine operasyon düzenlendi.
Doğalgaza nisan ayında zam yok
1 Nisan'dan itibaren geçerli doğalgaz tarifesine göre, zam yapılmayacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Putin ve Trump petrol krizi konusunda anlaşma sağladı
Putin ve Trump petrol krizi konusunda anlaşma sağladı
194
Hastaneden kaçtı, koronadan hayatını kaybetti
Hastaneden kaçtı, koronadan hayatını kaybetti
129
İBB'nin otobüslerinde hala sosyal mesafe kuralı yok
İBB'nin otobüslerinde hala sosyal mesafe kuralı yok
619
İnfaz düzenlemesi Meclis'te
İnfaz düzenlemesi Meclis'te
460
Kars'ta gezen Çinli turist gözetim altına alındı
Kars'ta gezen Çinli turist gözetim altına alındı
235
Koronavirüsün yayılımını gösteren harita
Koronavirüsün yayılımını gösteren harita
64
Oğuz Özyaral, korona şüphesiyle tedaviye alındı
Oğuz Özyaral, korona şüphesiyle tedaviye alındı
122
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir