Kadıköy'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

İHA
İstanbul Kadıköy'de saat 01.15 sıralarında D100 Göztepe mevkii Ankara istikametinde, Yiğitcan Yılmaz idaresindeki 34 HGT 905 plakalı otomobilin motor kısmından bir anda alevler yükselmeye başladı.
Alevler içinde kalan araç kullanılamaz hala geldi
Alevler kısa sürede büyüyerek bütün otomobili sardı. Durumu fark eden otomobil sürücüsü aracı emniyet şeridine çekerek araçtan çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda şans eseri yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili çalışma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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