Antalya'da kaybolan 14 yaşındaki Şerife bulundu
Serik ilçesinde dün sabaha karşı evinden çıkarak kaybolduğu ihbarında bulunulan 14 yaşındaki Şerife Sude Y. bulundu.
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Antalya'nın Serik ilçesinde 14 yaşındaki Şerife Sude Y., Kürüş Mahallesi'ndeki ailesiyle yaşadığı evinden dün saat 04.00 sıralarında yakınlarından habersiz çıktı.
Sabah saatlerinde kızlarını göremeyen aile fertleri, çevrede arama yaptı. Komşularla görüşen ve kızlarından haber alamayan aile, polise kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine ekipler, Şerife Sude Y.’nin bulunması için çalışma başlattı.
KÜÇÜK KIZ BULUNDU
Şerife Sude Y., dün saat 18.30 sıralarında aramaya katılan dayısı Ahmet Y. ve akrabası Mustafa Bodur tarafından Orta Mahalle'de yürürken bulundu.
Şerife Sude Y.’nin bulunması ailesi ve akrabalarını sevince boğdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)