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Antalya'da klima çalan hurdacıyı vatandaş yakaladı

Yakalanacağını anlayınca olay yerinden uzaklaşmaya çalışan şüpheliyi takip eden bir vatandaş, hırsızın arkasından yaklaşıp, adeta uçarak üzerine atladı.

İHA | 26.02.2020 - 15:27..
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, duvardan atlayarak apartmanın bahçesine giren hurdacı karı-koca, apartmanın klima motorlarından bir tanesini sökerek çalmaya çalıştı.

Klima motorunu söktükleri sırada etrafa saçılan klima gazını fark eden bir vatandaşın bağırması üzerine hurdacılar, dışarıya çıkardıkları klimayı bırakarak kaçmaya kalkıştı.

HIRSIZIN ÜZERİNE ATLADI

Cami önüne bıraktıkları arkası sepetli motosikletle kaçmaya çalışan hurdacılardan erkek olan, kendisini takip eden vatandaş tarafından adeta uçarak yakalandı.

Antalya'da klima çalan hurdacıyı vatandaş yakaladı

DİĞER ŞÜPHELİ KAÇMAYI BAŞARDI

Koşarak arkasından geldiği hırsızın bir anda üzerine atlayan vatandaş, neye uğradığını anlamayan hırsızı diğer vatandaşların yanına getirdi. Kadın hurdacı ise olay yerinden kaçtı.

Antalya'da klima çalan hurdacıyı vatandaş yakaladı

GÖZALTINA ALINDI

Adının Kadir U. olduğu belirlenen şüpheliyi vatandaşlar, polis ekipleri gelene kadar beklettikten sonra ekiplere teslim etti.

Şüphelilere ait olduğu belirlenen motosiklet de, sepeti üzerindeki hurdalarla birlikte çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına kaldırıldı.

Antalya'da klima çalan hurdacıyı vatandaş yakaladı

Antalya'da klima çalan hurdacıyı vatandaş yakaladı

Antalya'da klima çalan hurdacıyı vatandaş yakaladı

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