Antalya'da kumar baskınında balkondan atladı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince, dün gece saatlerinde Kepez ilçesinde kumar-tombala oynatılan bir mekana baskın yapıldı.

2. KATTAN 1. KATA ATLADI

Baskın sırasında tombala oynayan Y.K. isimli şahıs, panikleyerek 2’nci kattan 1’inci katın balkonuna atladı. Burada mahsur kalan şahıs olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, hakkında gerekli cezai işlemler uygulandı.

12 BİN 250 TL CEZA

Baskında çok sayıda kumar malzemesi ele geçirildi. 10 kişiye ise 12 bin 250 TL ceza kesildi.