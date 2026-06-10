Antalya'da kuyumcuları sahte altın zincirle dolandıran şüpheli tutuklandı

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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde faaliyet gösteren kuyumculara sahte kuyum malzemesi satılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına yönelik çalışma yapıldı.

Yürütülen incelemelerde, Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren 2 kuyumcu ile Finike ilçesinde faaliyet gösteren 1 kuyumcuya toplam 131 bin TL değerinde sahte kuyum malzemesi satıldığı tespit edildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olayların faili olduğu belirlenen A.C.İ. isimli şüpheli, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Şüphelinin üzerinde ve yapılan çalışmalarda sahte olduğu belirlenen 3 adet altın görünümlü zincir ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.C.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.