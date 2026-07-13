Antalya'da motosiklet kazasında yaralanan genç: Görüntüleri silip beni suçladılar

8 Temmuz tarihinde Antalya-Kemer yolu üzerindeki 1. Tünel'de, 34 EBK 367 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Baki Cihangir'e, arkasından yüksek hızla gelen motosiklet grubundaki bir sürücü çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletiyle birlikte savrulan Cihangir, yol üzerinde metrelerce sürüklendi. Kazanın ardından yaralanan genç, büyük bir şok yaşarken, olay anı kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAZA SONRASI İDDİALAR GERİLİMİ ARTIRDI

Cihangir'in iddiasına göre, kazanın ardından kendisine çarpan motosiklet grubundaki kişiler olay yerine geldi. Yaralı halde kendisini ifade etmeye çalışan Cihangir, kask kamerasında tüm görüntülerin kayıtlı olduğunu söyledi.

Ancak iddiaya göre grup içerisindeki bazı kişiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemek yerine Cihangir'i suçladı ve olayın kendi hatası olduğunu ileri sürdü.

"SENİ BURADA DÖVERİZ, POLİSE DE KAZA OLDUĞUNU SÖYLERİZ"

Kazanın ardından yaşananları anlatan Baki Cihangir, kendisine yönelik tehditlerde bulunulduğunu ve kask kamerasının alındığını öne sürdü.

Cihangir, "Kendimi anlatmaya çalıştım. Kask kameram olduğunu, her şeyin görüntülerde olduğunu söyledim. Buna rağmen üzerime gelip 'Seni burada döveriz, polise de kaza olduğunu söyleriz' şeklinde ifadeler kullandılar." iddiasında bulundu.

"KAFAMI YERE ÇARPTIM, BİLİNCİMİ KAYBEDECEK GİBİ OLDUM"

Kazanın etkisiyle ağır bir sarsıntı yaşadığını belirten Cihangir, yaşadığı anları şu sözlerle anlattı:

"Motosikletimle normal şekilde ilerliyordum. Sağ şerit boş olduğu için sinyal vererek şerit değiştirdim. Birkaç saniye sonra arkadan gelen motosiklet fren yapmadan çok sert şekilde bana çarptı. Kendimi bir anda yerde sürüklenirken buldum."

Kaskının başından çıktığını ve başını yere çarptığını söyleyen Cihangir, olay sonrası ciddi bir korku yaşadığını belirterek, "Başımda şiddetli ağrı vardı, kanama meydana geldi. Bir süre ne yaptığımı bilemedim." dedi.

KASK KAMERASINDAKİ GÖRÜNTÜLERİN SİLİNDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Cihangir, olay sonrası kendisine ait kask kamerasının grup tarafından alındığını ve görüntülerin silindiğini iddia etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından kazadaki durumun netleştiğini savunan Cihangir, kask kamerasının kendisine geri ulaştırıldığında görüntülerin silinmiş olduğunu fark ettiğini söyledi.

Cihangir, yaşananların delillerin yok edilmesine yönelik bir girişim olduğunu düşündüğünü ifade etti.

"AMBULANS ÇAĞIRMAK YERİNE BENİ SUÇLADILAR"

Kazadan sonra yaşadıklarının kendisi için daha ağır bir süreç olduğunu belirten Cihangir, yaralı olduğu halde suçlanan taraf haline getirildiğini söyledi.

Cihangir, "Ben orada beyin kanaması geçiriyor olabilirdim. Öncelik ambulans çağırmak olmalıydı. Ancak bunun yerine arkadaşlarını topladılar ve beni suçlu göstermeye çalıştılar." ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Cihangir'in aktardığına göre çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle kazanın oluş şekli ortaya çıktı. Bunun üzerine kendisine çarpan motosiklet sürücüsü hakkında savcılığa giderek şikayetçi olan Cihangir, yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşmak için kask kamerası görüntülerini de yayınladı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Kazanın ardından yaşananlarla ilgili soruşturma süreci devam ederken, tarafların iddiaları resmi makamlar tarafından değerlendirilecek. Cihangir, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüler hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istediğini belirtti.