Şanlıurfa'da doktor, sendika misafirhanesinde ölü bulundu
Şanlıurfa'da 34 yaşındaki doktorun cansız bedeni sendika misafirhanesindeki odasında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi'nde sendikaya ait misafirhanede konaklayan aile hekimi Ahmet Güneri'den haber alamayan görevlilerin durumu bildirmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 34 yaşındaki Güneri'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK
İncelemelerin ardından Güneri'nin cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)