Antalya'da otomobilde kilitli kalan 1 yaşındaki Firuz'u itfaiye kurtardı

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde denizden döndükten sonra otomobilleriyle ayrılmaya hazırlanan Şefik G. elinde aracın anahtarı olan oğlu Firuz'u, arka koltuğa oturtup, kapıyı kapattı.

Baba ön koltuğa geçmeye hazırlanırken, bebek anahtarın kapatma düğmesine basınca araçta mahsur kaldı.

İTFAİYE ÇAĞRILDI

Kendi çabalarıyla kapıyı açtırmaya çalışan aile üyeleri başarılı olamadı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Ekip, aracın kapısını zarar vermeden açmaya çalıştı.

Bu sırada ağlayan Firuz'u, baba Şefik G., dedesi ve amcaları sakinleştirmeye çalıştı.

45 DAKİKA ARAÇTA MAHSUR KALDI

Kapının açılmayınca araç sahibinden izin alan itfaiye ekibi, otomobilin sağ arka camını kırdı.

Ardından cam kesme testeresiyle aracın camını yerinden çıkaran ekipler, Firuz'u ailesine teslim etti.

Araçta 45 dakika mahsur kalan oğlunu kucağına alan Şefik G., itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, "Allah sizden razı olsun." dedi.