Antalya'da otomobilin çarptığı turist hastanede öldü
Alanya ilçesine yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 74 yaşındaki Çekya uyruklu Petr Qualizza, hastanede yaşamını yitirdi. Sürücü, jandarma tarafından gözaltına alındı.
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Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı İncekum Mahallesi D-400 kara yolunda D.A. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Çekya uyruklu Petr Qualizza'ya çarptı.
Yola savrulan Petr Qualizza ağır yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Petr Qualizza kurtarılamadı.
Kazanın ardından otomobil sürücüsü D.A., jandarma tarafından gözaltına alındı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)