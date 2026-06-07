Antalya’da sıcak hava bunalttı, sahiller doldu taştı

Haziran ayının gelmesiyle hava sıcaklıkları artmaya başladı.

Yaz tatili için en gözde destinasyonlardan biri olan Antalya'da, havanın ısınmasıyla sahiller insan akınına uğradı.

DENİZ SUYU SICAKLIĞI 26 DERECE OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte sahiller dolup taşarken, vatandaşlar ve turistler serinlemek için plajlara yöneldi.

Sıcak havadan bunalanlar denize girerek serinlemeye çalışırken, bazı tatilciler güneşlenmeyi tercih etti.

GÖLGELİK NOKTALARDA VAKİT GEÇİRİLDİ

Sahil bandındaki yeşil alanlarda ve gölgelik noktalarda vakit geçirenler de dikkati çekti.

Bazı ziyaretçiler Konyaaltı Sahili ve Beydağları manzarası eşliğinde fotoğraf çektirirken, bazıları sahil boyunca yürüyüş yaptı.

SU SPORLARINA YOĞUN İLGİ

Su sporlarına ilginin arttığı sahilde bazı kişiler jet ski, deniz paraşütü ve kano gibi aktivitelerde bulundu.

YOĞUNLUK SÜRÜYOR

Plaj işletmeleri ile sahil çevresindeki işletmelerde de hareketlilik gözlendi.

Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde de yüksek seyretmesinin beklendiği Antalya'da, sahillerdeki yoğunluk sürüyor.