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Antalya'da sıcaklık mevsim normalleri üzerine çıkacak

Meteoroloji, bu hafta boyunca Antalya'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ile 7 derece üzerinde seyredeceğini açıkladı.

İHA | 24.06.2019 - 14:47..
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Yaklaşık iki haftadır Akdeniz bölgesinin büyük bir bölümünde ve özellikle iç kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlara neden olan sistem hafta sonu beklentilere uygun olarak etkisini kaybetti.

SICAKLIKLAR 3- 7 DERECE ÜZERİNDE SEYREDECEK

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan son açıklamada, bu hafta boyunca hava sıcaklıklarının bölge genelinde artacağı ve mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği belirtildi.

Antalya'da sıcaklık mevsim normalleri üzerine çıkacak

AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada, "Ancak hafta sonunda Cuma gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelmesi beklenilen serin ve yağışlı sistem ile birlikte mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının azalacağı ve mevsim normalleri seviyesine ineceği tahmin ediliyor. Özellikle Antalya’nın kıyı kesimlerinde yüksek sıcaklık ile birlikte yüksek nem de beklenmektedir. Bu durum hissedilen sıcaklıkların yüksek olmasına neden olacağından meydana gelebilecek sıcak çarpması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Antalya'da sıcaklık mevsim normalleri üzerine çıkacak

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