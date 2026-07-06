Antalya'da şüpheli ölüm: Alman uyruklu adam evinde ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Tuzcular Mahallesi Paşa Camii Sokak'ta bulunan iki katlı evde Alman vatandaşı Arthur Strudel ile birlikte yaşayan Rus uyruklu E.L., kızını almak için gittiği Rusya'dan bugün Antalya'ya döndü.

Yaklaşık 6 ay önce birlikte satın aldıkları eve gelen E.L., kapıyı çalmasına rağmen içeriden yanıt alamayınca komşularından yardım istedi.

HAREKETSİZ HALDE BULDU

Komşusunun bahçe kapısından eve girerek kapıyı açmasının ardından içeri giren E.L., üst katta sevgilisi Arthur Strudel'i hareketsiz halde buldu. Büyük panik yaşayan kadının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Strudel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli olarak değerlendirmesi üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin incelemelerinin ardından Strudel'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EVİ SATIN ALALI 6 AY OLMUŞ

Arthur Strudel ile E.L.'nin kısa süre önce Türk vatandaşlığı aldığı, yaklaşık 6 ay önce Kaleiçi'nde bir ev satın alarak burada tadilat yaptırdıkları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.