Antalya'da tarım işçilerini taşıyan minibüsler çarpıştı: 5 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi 5109 Sokak'ta, Abut A. yönetimindeki 27 AHF 686 plakalı minibüs ile Mustafa D. idaresindeki 63 AJP 310 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri kontrolden çıkarak sürüklendi. Yol kenarına savrulan minibüs, tek katlı bir evin duvarına çarparak durabildi.

MİNİBÜS EVİN DUVARINA ÇARPARAK DURABİLDİ

Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, evin duvarında da maddi hasar meydana geldi. Çarpmanın şiddeti, kazanın boyutunu gözler önüne sererken olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

5 KADIN TARIM İŞÇİSİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada minibüslerde yolcu olarak bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu 5 kadın tarım işçisi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Serik'teki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

KAÇAN SÜRÜCÜ İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Kazanın ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. İddiaya göre sürücülerden Abut A., kullandığı aracı olay yerinde bırakarak bölgeden uzaklaştı.

Polis ekipleri, olay yerinden ayrılan sürücünün yakalanması için çalışma başlatırken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla da inceleme yürütüyor.

POLİS KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA YÜRÜTÜYOR

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma yaparken, araçlarda oluşan hasar ve sürücülerin kusur durumlarının yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Yetkililer, kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve kaçtığı öne sürülen sürücünün bulunması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.