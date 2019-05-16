Antalya'da tehlikeli yolculuk

Antalya'da trafiğe aldırış etmeksizin otomobilin sağ arka kapı açık şekilde yapılan yolculuk, tehlike saçtı. O anlar, diğer sürücülerin cep telefonu kamaralarına da yansıdı.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTI

Antalya'nın Serik ilçesinde vatandaşlar, trafikte gördüklerine inanamadı. D-400 karayolunda seyir halindeyken bir otomobilin içindeki şahıslar, aracın sağ arka kapısını açarak trafiği tehlikeye düşürdü.

KAPI AÇIK YOLCULUK ETTİ

Yaklaşık 70 kilometre hızla seyreden otomobilin sağ arka kapısı, şahıslarca açılarak kazaya davetiye çıkarıldı. Açık kapıdan bir kişinin, zaman zaman kafasını çıkardığı da görüldü.

Kapısı açık halde yolculuk yapan şoför VİDEO



GÖRÜNTÜLER SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Tehlikeli yolculuk, bir tur midibüsü içindeki vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Araç, alt geçit yan yola girip gözlerden kayboldu. Şahısların kapıyı, bozuk olduğu için mi yada serinlemek için mi açtıkları merak konusu oldu.