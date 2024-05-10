KOSGEB'in destek programı yeniden kurgulandı: Ayrıntılar belli oldu Girişimcilik Destek Programı'yla stratejik hedeflerle uyumlu sektörlerde katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeline sahip girişimlere 2 milyon liraya varan finansman imkanı sunulacak.

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AA

KOSGEB'in Girişimcilik Destek Programı yeniden kurgulandı.

Bugüne kadar girişimcilik alanındaki destekleriyle hizmet, ticaret, imalat ve bilişim alanlarında yeni işletmelerin kurulmasına, geliştirilmesine ve sürdürülebilirliklerine katkı sağlayan KOSGEB, girişimcilik desteklerini bugünkü şartlara göre güncelleyerek desteğin üst limitini 375 bin liradan 2 milyon liraya çıkardı.

Girişimcilik Destek Programı, "İş Kurma Desteği" ve "İş Geliştirme Desteği" olmak üzere iki ana başlıktan oluşuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'de düzenlenen KOBİ Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, Girişimcilik Destek Programı'na dair ayrıntıları paylaştı.

Bakan Kacır, Türkiye'nin, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğuna devam ettiğini söyledi.

2 milyon liraya varan finansman imkanı

Kacır, KOSGEB'in yeniden kurgulanan Girişimcilik Destek Programı'na ilişkin, "Programla, ülkemizin stratejik hedefleriyle uyumlu sektörlerde katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeline sahip girişimlerimize 2 milyon liraya varan finansman imkanı sunacağız." açıklamasında bulundu.

"KOBİ'lerimiz, bu başarının sahipleri"

Büyüme, ihracat ve istihdamdaki gelişmelere işaret eden Kacır, "Ülkemizdeki işletmelerin yüzde 99'unu oluşturan, istihdamın yüzde 70,6'sını sağlayan, AR-GE harcamalarımızın yüzde 28,8'ini, ihracatımızın yüzde 31,6'sını gerçekleştiren KOBİ'lerimiz, bu başarının sahipleri." ifadesini kullandı.

"KOSGEB 1,3 milyon KOBİ'ye 180 milyar lira destek verdi"

Kacır, KOBİ'lerin rekabetçiliğini ve inovasyon yetkinliğini geliştirmeyi, ülkenin sürdürülebilir kalkınması için olmazsa olmaz gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:

Son 22 yılda ortaya koyduğumuz sanayi ve teknoloji politikalarının merkezine küçük ve orta ölçekli işletmelerimizi koyduk. KOSGEB'i ülkemizde KOBİ'lerin en büyük destekçisi haline getirdik. Kurulduğu 1990'dan 2002'ye kadar sadece 4 bin işletmeye bugünkü değerlerle 1,2 milyar lira destek veren KOSGEB'in 2002'den bugüne kadar 1,3 milyon KOBİ'mize 180 milyar lira destek vermesini sağladık.

Türkiye Yeşil Sanayi Projesi başladı

Sanayinin, girişimlerin ve KOBİ'lerin yeşil dönüşümü için Dünya Bankası iş birliğinde "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi"ni başlattıklarını anımsatan Kacır, proje kapsamında KOSGEB'e ayrılan 250 milyon dolarlık finansmanla KOBİ'lere karbon ayak izlerini azaltmalarına yönelik kaynak sağladıklarını anlattı.

Enerji alanında destek

Kacır, KOBİ'lerin enerji alanında da desteklendiğini belirterek şu bilgiyi verdi:

KOBİ'lerimizin kendi bünyelerinde güneş enerjisi sistemleri kurmaları için 14 milyon liraya kadar destek oluyoruz. Enerji, su ve ham madde verimliliği, sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümüne yönelik yeşil dönüşüm projelerine ise 4 milyon liraya kadar katkı veriyoruz. Bu kapsamda 90'dan fazla KOBİ'mizi destekleme kararı aldık.

"Deprem bölgesine 16,8 milyar lira kaynak aktarıldı"

Deprem felaketinden etkilenen KOBİ'lerin yaralarını sarmak için bugüne kadar 52 binden fazla işletmeye 16,8 milyar lira kaynak aktardıklarını dile getiren Kacır, bölgenin ihya ve inşası için yeni finansman kaynakları oluşturmayı sürdüreceklerini söyledi.

"Girişimcilik Destek Programı'nı yeniden kurguladık"

Girişimcilik Destek Programı'nı yeniden kurguladıklarını belirten Kacır, şöyle devam etti:

Programla, ülkemizin stratejik hedefleriyle uyumlu sektörlerde katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeline sahip girişimlerimize 2 milyon liraya varan finansman imkanı sunacağız. Girişimcilerimizin fikirden ürüne, üründen pazara giden yolculuklarını kolaylaştıracak ve hızlandıracak bu programla, kabuğundaki inci misali Anadolu'nun dört bir yanında saklı cevherlerimizi ortaya çıkaracağız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)