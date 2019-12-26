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Antalya'da tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Antalya'da tır çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı adam, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İHA | 26.12.2019 - 22:42..
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Antalya'nın Kaş ilçesi saat 12.30 sıralarında, Kalkan Mahallesi’nden Gömbe Mahallesi’ne giden Emrah D. yönetimindeki 67 LG 633 plakalı tır Sütleğen Mahallesi’nde Hasan Yılmaz’a çarptı.

KAZADA AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine ambulans olay yerine intikal etti. İlk müdahalesi yapılan Hasan Yılmaz’ın çarpmanın etkisiyle ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Elmalı Devlet Hastanesine, oradan Antalya Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen yaşlı adam, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Antalya'da tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

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