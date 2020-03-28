Antalya'da uyuşturucu serasına çevrilen eve polis baskını

Antalya'da İl Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, Kepez İlçesinde İ.E. isimli şahsın izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdiği ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Polis ekiplerince adrese yapılan baskında 110 kök kenevir bitkisi, 5 kilogram gram skunk maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheli İ.E. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak ve 2313 sayılı kanuna muhalefet” suçlarından işlem yapılmasının ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Uyuşturucu serasına çevrilen eve polis baskını