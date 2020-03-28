taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4494
Euro
7.1849
Altın
1628.22
Borsa
88125.04
Gram Altın
338.061
Bitcoin
43111.74

Antalya'da uyuşturucu serasına çevrilen eve polis baskını

Polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan kişi yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA | 28.03.2020 - 09:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Antalya'da İl Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, Kepez İlçesinde İ.E. isimli şahsın izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdiği ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekiplerince adrese yapılan baskında 110 kök kenevir bitkisi, 5 kilogram gram skunk maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli İ.E. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak ve 2313 sayılı kanuna muhalefet” suçlarından işlem yapılmasının ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu serasına çevrilen eve polis baskını

Antalya'da uyuşturucu serasına çevrilen eve polis baskını

Antalya'da uyuşturucu serasına çevrilen eve polis baskını

Antalya'da uyuşturucu serasına çevrilen eve polis baskını

İlginizi Çekebilir
Avcılar sahilde, yasağa rağmen yürüyüş yaptılar
Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara aldırmayan bir grup vatandaş spor ve yürüyüş yapmaya devam etti.
Tunceli'de köpekler saldırınca vaşak ağaçta mahsur kaldı
Köpeklerin saldırısından kaçarak ağaca çıkan vaşak, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.
Irak'ın kuzeyinde 8 terörist öldürüldü
Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.
Eyüpsultan'da polisten kaçarken su kanalına düştüler
Trafik denetiminden kaçarken kontrolden çıkan araçla beraber, su kanalına düşerek yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ulaştırma Bakanı Cahit Turan görevden alındı
Ulaştırma Bakanı Cahit Turan görevden alındı
811
ABD, koronavirüsle mücadelede yabancı doktor arıyor
ABD, koronavirüsle mücadelede yabancı doktor arıyor
294
Şehirler arası otobüs seferlerine koronavirüs kısıtlaması
Şehirler arası otobüs seferlerine koronavirüs kısıtlaması
73
İtalya eski başbakanından AB'ye: Yılanlar ve çakallar
İtalya eski başbakanından AB'ye: Yılanlar ve çakallar
51
Türkiye'de saç ektiren yabancılardan Türkçe mesaj
Türkiye'de saç ektiren yabancılardan Türkçe mesaj
0
Trump, 2,2 trilyon dolarlık dev teşvik paketini onayladı
Trump, 2,2 trilyon dolarlık dev teşvik paketini onayladı
151
Adil Karaismailoğlu Ulaştırma Bakanı oldu
Adil Karaismailoğlu Ulaştırma Bakanı oldu
85
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir