Antalya'da uyuşturucu tacirleri film sahnesi gibi takiple yakalandı
Antalya'da polis ekipleri, araçla uzaklaşmaya çalışan 2 uyuşturucu tacirinin kaçmasına izin vermedi. Şüphelilerin araçları ile kullandıkları depoda 34,2 kilogram skunk ele geçirildi.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında alınan bir ihbarı değerlendirdi.
Ekipler, M.G. ve M.G. isimli şüphelilerin diğer illerden temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri Antalya'da satışa sunacakları bilgisine ulaştı.
34 KİLOGRAM SKUNK YAKALANDI
Bunun üzerine Döşemealtı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla şüphelilerin bulunduğu araç durduruldu.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, araçta ve şüphelilerin depo olarak kullandıkları iş yerinde yapılan aramalarda 34 kilo 200 gram skunk ele geçirildi.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.