Antalya'da uyuşturucu tacirleri film sahnesi gibi takiple yakalandı

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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında alınan bir ihbarı değerlendirdi.

Ekipler, M.G. ve M.G. isimli şüphelilerin diğer illerden temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri Antalya'da satışa sunacakları bilgisine ulaştı.

34 KİLOGRAM SKUNK YAKALANDI

Bunun üzerine Döşemealtı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla şüphelilerin bulunduğu araç durduruldu.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, araçta ve şüphelilerin depo olarak kullandıkları iş yerinde yapılan aramalarda 34 kilo 200 gram skunk ele geçirildi.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.