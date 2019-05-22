Antalya'da yaşlı adama yaya geçidinde araba çarptı

1 Çikolata kisti nedir Çikolata kisti, günümüzde sıkça karşılaşılan kadın hastalıklarından biri.

2 Bursa’da 17 kişiye uyuşturucu ticaretinden gözaltı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ve kokain ele geçirildi.

3 Galatasaray, Fenerbahçe'yi geride bıraktı Süper Lig'de sezonun bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, lig tarihinde en fazla liderlik koltuğuna oturan takım unvanını da elde etti.

4 Ricardo modeli nedir Ricardo modeli; bir ülkenin bazı malları daha verimli ve düşük maliyetle üretiyorsa bu ürünlerde uzmanlaşması ve kaynaklarını israf etmemesini gerektiğini öneriyor.

5 BTP adayı Selim Kotil geri çekildi 23 Haziran seçimlerine yaklaşılırken, dördüncü partinin adayı da 'İstanbul'da yokum' dedi. Böylelikle boşa çıkan oy sayısı 91 bin 101'e yükseldi.

6 Yeşim Salkım: Benim sanat dünyasında dostum yok Şarkıcı Yeşim Salkım, yine ünlüler dünyasını eleştirdi.