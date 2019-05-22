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Antalya'da yaşlı adama yaya geçidinde araba çarptı

Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama çarpan sürücü kaza yerinden kaçtı. Yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

İHA | 22.05.2019 - 14:57..
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Kaza, saat 12.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi, Köroğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Araba çarpan yaşlı adam yola savrulurken, sürücü hiç oralı olmadan kaza yerinden kaçtı.

YAYA GEÇİDİNDEKİ YAYAYA ÇARPIP UZAKLAŞTI

Marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan emekli Hüseyin Çelik’e (79) yaya geçidi üzerinde bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çelik, yola savruldu. Otomobil sürücüsü ise durmadan yoluna devam etti.

Yaya geçidinde yaşlı adama çarpan sürücü olay yerinden kaçtı

YARALI ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI, ZANLI ARANIYOR

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı yaşlı adamı, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis kaza yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Antalya'da yaşlı adama yaya geçidinde araba çarptı

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