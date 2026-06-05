Antalya'da yaya geçidinde kaza: Alman turiste motosiklet çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yapay şelale yönüne seyir halinde olan Yamaha motosiklet sürücüsü Umut U., yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Alman turist Cornelia Mittag’a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan turist yaralanırken, çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

VATANDAŞLARDAN İLK MÜDAHALE: YELPAZEYLE SERİNLETTİLER

Olayın ardından yaralı turistin yardımına koşan vatandaşlar, sıcak havanın etkisini azaltmak için ilginç bir yöntem kullandı. Bir kişi elindeki yelpaze ile yaralı kadını serinletmeye çalıştı.

Sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar vatandaşların gösterdiği bu insani müdahale dikkat çekti.

YARALI TURİST HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alman turist ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

AYNI NOKTADA KISA SÜREDE İKİNCİ KAZA

İlk kazadan yaklaşık 15–20 dakika sonra aynı yaya geçidinde ikinci bir trafik kazası daha meydana geldi. Bu kez yaya geçidinde duran bir motosiklete, arkadan gelen başka bir motosiklet çarptı.

Şans eseri ikinci kazada yaralanan olmazken, sürücülerin olay yerinde kendi aralarında anlaştığı ve ardından ayrıldıkları öğrenildi.

TRAFİK GÜVENLİĞİ TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Arka arkaya yaşanan kazalar, Manavgat’ta yaya geçitlerindeki trafik güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıdı. Vatandaşlar, özellikle yoğun turizm döneminde denetimlerin artırılması gerektiğini ifade etti.