Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, Greenwood transferini bitirecek!

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden olan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertliler ile ilgili sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım gerçekleştirdi.

Mason Greenwood transferi için kısa sürede bitecek diyen Dilmen, Fenerbahçe için şampiyonluk iddiasında bulundu.

Fenerbahçe'den Greenwood iddialarına yalanlama

"PLANLAMALAR AYNI GÖZÜKÜYOR"

Rıdvan Dilmen'in paylaşımı şu şekilde:

"2025-2026 sezonu bittiğinde herhangi bir taraftara sorsanız 'Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon hangi mevkilere oyuncu almalı?' alınacak cevap netti. İki santrfor, bir tane de Oosterwolde ile dönüşümlü stoper oynayabilecek olan sol bek. Daha önceki yönetimin planlamaları da şu andaki yönetiminin planlamaları da aynı gözüküyor."

"BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE OLACAKTIR"

"Santrforlardan birisi alındı. Vedat Muriqi Fenerbahçe'de iyi bir sezon geçirmişti. Lazio'da vasat ama Mallorca'da hem çok iyi sezon geçirdi hem de kendini bayağı geliştirdi. Bence Muriqi beklentilerin üzerinde bir sezon geçirecektir."

"3 SANTRFOR İLE BAŞLAMALI"

"Diğer santraforun Guirassy profilinde yırtıcı bitirici bir oyuncu olması gerekiyor. Mevcut kadrodaki Sidiki Cherif de hesaba katıldığında Fenerbahçe fazlasıyla yeterli üç santrafor rotasyonuyla sezona başlamalı. Kaldı ki zaman zaman çift santrafor oynayacaktır."

"İYİ PERFORMANS BEKLİYORUM"

"Sağ önde ve sol önde oynayabilecek Oğuz, Nene, Musaba ve İrfan Can gibi oyuncular var. Tabii ki solda Kerem'den de iyi bir performans bekliyorum açıkçası."

"KISA SÜREDE BİTECEKTİR"

"Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Greenwood transferinin kısa sürede gerçekleşeceğini düşünüyorum. İsmi gündeme geldikten sonra yönetim baskı altında kaldı (tıpkı Kante transferinde olduğu gibi). Geçtiğimiz sezonki istatistiğine baktığımız zaman iyi bir transfer olarak gözüküyor. Dolayısıyla geçen sezon belki de şampiyonluğun kaybedilmesinin temel sebebi olan hücum hatları fazlasıyla çözülmüş olacak."

NATHAN AKE TRANSFERİ

"Orta sahada zaten Kante, İsmail, Fred, Guendouzi, Asensio ve Talisca gibi kaliteli bir havuz var. Savunmada Skriniar'ın (onunda ilk geldiği aylardaki gibi form tutması lazım çünkü sezonu kötü bitirmişti) yanına aynı zamanda sol bek oynayabilen Ake transfer edildi. Farklı oyuncular önde olmasına rağmen listede yönetim Ake'yi değerlendirdi. En önemli artısı tecrübesi. Stoperde Oosterwolde mi Ake mi oynar bende soru işareti var tam emin değilim."

"ŞAMPİYONLUK ŞANSI FAZLA"

"Sonuç olarak, ilk 11'de oynayabilecek 4 oyuncu ihtiyacı karşılanacak gibi gözüküyor. Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon son yıllarda olmadığı kadar şampiyonluk şansının çok fazla olduğunu düşünüyorum."