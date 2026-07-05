Yeşil Burun Adaları Milli Takımı, coşkuyla karşılandı

ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Son 16 turu maçlarının oynandığı dev organizasyonda gösterdikleri performansla öne çıkan birçok ülke oldu.

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İZ BIRAKTILAR

Turnuvaya en büyük izi ise Afrika temsilcisi Yeşil Burun Adaları bırakmayı başardı.

Küçük bir Ada ülkesi olan Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk kez boy gösterdiği Dünya Kupası'nda sergilediği başarılı oyunla taraflı tarafsız pek çok futbolseveri kendine hayran bıraktı.

GRUPTAN İKİNCİ ÇIKTILAR

Yaklaşık 550 bin nüfusu bulunan ülke H Grubu'nda İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan ile mücadele etti.

Kaptanlığını Iğdır FK'nın oyuncusu Ryan Mendes'in yaptığı Yeşil Burun Adaları, 3 beraberlik alarak gruptan çıkmayı başardı.

İlk maçında İspanya ile 0-0, ikinci maçında Uruguay'la 2-2 ve son maçında Suudi Arabistan'la golsüz berabere kalan Yeşil Burun Adaları, ikinci olarak adını son 32 turuna yazdırdı.

SON 32'DE ARJANTİN'LE KIYASIYA MÜCADELE

Bubista yönetimindeki Afrika ekibi, bu turda 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'le eşleşti.

Lionel Messi önderliğindeki Arjantin ile kıyasıya bir mücadele veren Yeşil Burun Adaları, turnuvadaki 4. maçında da 90 dakikada yenilgi yüzü görmedi.

Yeşil Burun Adaları, normal süresi 1-1 sona eren maçta Arjantin'e uzatmalarda 3-2 mağlup olarak Dünya Kupası'na veda etti.

BÜYÜK COŞKUYLA KARŞILANDILAR

Turnuvanın en büyük yıldızlarından olan kaleci Vozinha, Trabzonspor'un futbolcuları Wagner Pina ve Sidny Lopes Cabral'ı kadrosunda bulunduran Yeşil Burun Adaları, ülkesine geri döndü.

Ülkeye geri dönüşünde ise milli takımı binlerce taraftar karşıladı.

Sevgi gösterileri altında ülkeye giriş yapan Yeşil Burun Adaları'nın havalimanı ve şehir merkezindeki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.