Konya'daki Nasreddin Hoca etkinliğine siyaset karıştı: AK Partili vekil tepki gösterdi

Konya'nın Akşehir Belediyesi'nde tartışma yaratan etkinlik...

CHP tarafından yönetilen belediyede Nasreddin Hoca etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan isimlerden biri de AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan oldu.

SİYASET KARIŞTIRILDI

Ancak etkinlikte Nasreddin Hoca rolünü oynayan oyuncu bazı siyasi ifadeler kullandı.

Özellikle yolsuzluk soruşturmaları sonrası belediyelerde yaşanan bazı kayyum atamalarına değinen oyuncu, Mehmet Baykan'ın tepkisini çekti.

AK PARTİLİ VEKİL ALANI TERK ETTİ

Alanı terk etme kararı alan Baykan, bu sırada bir video kayda alarak duruma tepki gösterdi.

Etkinliğin bütünleştirici olması gerektiğini ifade eden Baykan, siyaset karıştırılmasının doğru olmadığını ifade etti.

"NASREDDİN HOCA SİYASET DEĞİL, GÜLMECEDİR"

Kendileri için Nasreddin Hoca'nın siyaset değil gülmece ve ders olduğunu vurgulayan Baykan, CHP'li belediye başkanına da ayıp edildiğini söyledi.

Durumun hoş olmadığını belirten Baykan, kendisinin alandan ayrılma kararı aldığını söylerken vatandaşlara keyifli bir program diledi.