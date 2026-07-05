NATO Zirvesi kapsamında 'Müttefikler Ankara'da' programı

NATO Zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

Zirve kapsamında küresel ve bölgesel güvenlik gündemi hakkındaki temel meseleler ile ilgili 45 farklı yan etkinlik de yapılacak.

"MÜTTEFİKLER ANKARA'DA"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Münih Güvenlik Konferansı (MSC) ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) işbirliğinde "Müttefikler Ankara'da" Programı düzenlenecek.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, NATO Zirvesi'nin resmi programını tamamlayıcı nitelikteki etkinlik, müttefik ve ortak ülkelerden önde gelen kurumları bir araya getirerek güncel güvenlik meselelerinin ele alınacağı uluslararası bir diyalog ve görüş alışverişi platformu sunacak.

AVRUPA GÜVENLİK MİMARİSİ DEĞERLENDİRİLECEK

Program kapsamında, NATO'nun caydırıcılık ve savunma kapasitesi, Avrupa güvenlik mimarisi, transatlantik ilişkiler, savunma sanayii ve teknolojileri, hibrit tehditler, siber güvenlik, yapay zeka, kritik altyapıların korunması, Ukrayna'daki savaşın güvenlik boyutu, Karadeniz, Baltık, Orta Doğu, Körfez ve Hint-Pasifik'teki gelişmeler, enerji ve ulaştırma koridorları, deniz güvenliği, kadınların güvenlik ve kriz yönetimindeki rolü, demokratik dayanıklılık ve gıda güvenliği gibi güncel güvenlik meseleleri değerlendirilecek.

ANKARA FİKİR ÜRETİMİNİN MERKEZİ

Uluslararası politika yapıcılar ile stratejik araştırma kuruluşlarını aynı platformda buluşturacak "Müttefikler Ankara'da" Programı, NATO Zirvesi süresince Ankara'yı güvenlik, savunma ve dış politika alanlarında fikir üretiminin ve uluslararası diyaloğun önemli merkezlerinden biri haline getirecek, müttefikler ve ortak ülkeler arasında işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacak.