Antalya'da zirai alanda çıkan yangın söndürüldü

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Antalya'nın Alanya ilçesinde saat 16.00 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaşarak başlattığı müdahale sonucunda yangın, çevredeki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Yangında yaklaşık 1 dönüm kiraz ve zeytin ağaçlarının yer aldığı zirai alan zarar görürken, bölgede ekiplerin soğutma çalışması gerçekleştirdiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.