Antalya'daki gaspçı ortalığı birbirine kattı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Antalya'nın Alanya ilçesinde 'pes' dedirten anlar...

T.E.K. isimli şüpheli bir market işletmesine girerek kasada bulunan paraları zorla aldıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Mahmutlar Jandarma ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN İÇİNDE OLDUĞU ARABAYI ÇALDI

Yapılan araştırmalarda şüphelinin marketten kaçtıktan sonra çalışır vaziyette bulunan ve içerisinde 10 yaşındaki bir kız çocuğunun yer aldığı otomobili alarak uzaklaştığı belirlendi.

Şüphelinin kullandığı araçla cadde üzerinde seyir halindeki iki otomobile çarptığı, ardından aracı bırakarak yaya olarak kaçmaya devam ettiği öğrenildi.

YOL ÜZERİNDE BİR DE CEP TELEFONU GASBETTİ

Öte yandan şüphelinin kaçışı sırasında yol üzerinde yürüyen T.Ç. isimli vatandaşa ait cep telefonunu da gasp ettiği belirlenen şüpheli, kısa süre sonra bölgede devriye görevini sürdüren jandarma ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Yakalanmamak için güvenlik güçlerine direnen şüphelinin müdahalesi sırasında görevli personellerden birinin parmağının kırıldığı öğrenildi.

550 BİN TL CEZA UYGULANDI

Ayrıca gözaltına alınan T.E.K. hakkında gasp, araç kaçırma ve diğer eylemleri kapsayan toplam 6 ayrı suçtan adli işlem başlatıldı.

Ayrıca şüpheliye çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 550 bin TL idari para cezası uygulandı.

MERKEZE GİRERKEN DONU DÜŞTÜ

Şüpheli jandarmaya getirildiği sırada ters kelepçe takılırken binaya girdiği anda iç çamaşırı düştü.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

Alanya Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli T.E.K, tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine gönderildi.