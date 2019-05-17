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Antalya'ya gelen turistler mutlu

Turistler Ramazan dolayısıyla, plajların boş olmasından mutlu.

AA | 17.05.2019 - 18:53..
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Antalya'da yerli ve yabancı turistler, mayısta denize girmenin keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte tatilciler, güneşli havayı fırsat bilerek plajlara ilgi gösterdi.

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinden denize giren yerli ve yabancı turistler, çocuklarıyla kumsalda oynadı.

"YABANCI TURİSTLER PLAJLARDA AZ İNSAN OLUYOR"

Ukraynalı Viktoriya Koçkara, kent insanının sıcak kanlı olduğunu, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

Yabancı turistleri Antalya'ya davet eden Koçkara, "Deniz artık sıcak. Ramazan dolayısıyla plajlarda az insan oluyor. Bu bizim için iyi bir şans." dedi.

Rusya'dan ailesiyle tatile gelen Vitaliy Korobov ise Antalya'ya ilk defa geldiklerini, bisiklet sürüp, denize girerek vakit geçirdiklerini ifade etti.

Antalya'da deniz keyfi VİDEO

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