Apple, 16 farklı cihaza olan desteği kesiyor: İşte merak edilen o liste

Teknoloji devi Apple, düzenlediği WWDC etkinliğinde tanıttığı yeni işletim sistemleriyle birlikte cihaz destek listelerinde büyük bir temizliğe gitti.

Yapılan resmi duyurular doğrultusunda, özellikle Apple Watch ve iPad sahiplerini doğrudan etkileyecek kapsamlı bir kesinti süreci başlıyor.

APPLE WATCH TARİHİNDE BİR İLK

Yeni watchOS 27 güncellemesi çalışmak için S9 veya S10 çipi gerektirdiği için aralarında Series 6, Series 7 ve ilk nesil Ultra'nın da bulunduğu beş popüler modeli liste dışı bırakıyor.

Yaşanan bu gelişme, Apple Watch ürün grubunun tarihindeki en büyük eş zamanlı destek kaybı olarak kayıtlara geçecek.

INTEL İŞLEMCİLİ MAC DÖNEMİ RESMEN KAPANIYOR

Yeni macOS 27 Golden Gate işletim sistemiyle birlikte, Apple ekosisteminde geriye kalan son dört Intel işlemcili Mac bilgisayar modeli artık yeni ana güncellemeleri alamayacak.

iPadOS 27 tarafında ise yükselen işlemci gereksinimleri nedeniyle beş farklı eski iPad modelinin yazılım ömrü resmen tamamlanıyor.

EYLÜL AYINDA ERİŞİME AÇILACAK

Açıklanan listeye göre tvOS 27 güncellemesi de eski nesil iki farklı Apple TV modelini destek listesinin dışında bırakıyor.

Eylül ayında resmi olarak yayınlanacak yeni yazılımları alamayan bu cihazlar, bir süre daha kritik güvenlik yamalarını almaya devam edecek.

GÜNCELLEME DESTEĞİ KESİLECEK TÜM CİHAZLAR

watchOS 27

Apple Watch Series 6 (2020)

Apple Watch Series 7 (2021)

Apple Watch Series 8 (2022)

Apple Watch Ultra (1. nesil, 2022)

Apple Watch SE (2. nesil, 2022)

iPadOS 27

iPad Air (3. nesil, 2019)

iPad Pro 12,9 inç (3. nesil, 2018)

iPad Pro 11 inç (1. nesil, 2018)

iPad (8. nesil, 2020)

iPad mini (5. nesil, 2019)

macOS 27 Golden Gate

MacBook Pro (16 inç, 2019)

MacBook Pro (13 inç, 2020, Dört Thunderbolt 3 bağlantı noktası)

iMac (2020)

Mac Pro (2019)

tvOS 27

Apple TV HD (2015)

Apple TV 4K (1. nesil, 2017)