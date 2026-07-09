Apple Music, 2 milyondan fazla Volvo modeline ücretsiz geliyor

İsveçli otomobil üreticisi Volvo, iki milyondan fazla aracını kapsayan devasa bir kablosuz yazılım güncellemesi başlattığını duyurdu.

Bu yeni güncelleme sayesinde uyumlu Volvo modelleri doğrudan Apple Music entegrasyonuna kavuşuyor.

ÜÇ AY ÜCRETSİZ KULLANIM FIRSATI SUNULUYOR

Lansmanı kutlamak isteyen şirket, hem yeni hem de eski Apple Music kullanıcılarına üç aya kadar ücretsiz üyelik fırsatı tanıyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen sürücüler, 6 Temmuz 2027 tarihine kadar Volvo Cars uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

GÜNCELLEME ALACAK MODELLER

Yazılım güncellemesi 2020 model yılından itibaren üretilen EX90, ES90, XC90, S90, V90, XC60, S60, V60, XC40, EX40 ve EC40 modellerine kademeli olarak dağıtılacak.

Ayrıca bu yaz ilk sahiplerine teslim edilecek olan yeni EX60 modeli de fabrikadan Apple Music uygulaması önceden yüklenmiş olarak çıkacak.

İsteğe bağlı Bowers & Wilkins ses sistemine sahip olan EX60, EX90 veya ES90 sahipleri, Dolby Atmos destekli Uzamsal Ses özelliğini de kullanabilecek.

Şirketin yazılım mühendisliği birimi, bu sistemin kabin içini adeta bir konser salonuna dönüştürerek sürücülere duygusal bir dinleme deneyimi sunacağını belirtiyor.