Apple'dan iPhone 17 kararı: Üretim ciddi şekilde düşüyor

Teknoloji devi Apple, tüketici elektroniği sektöründe hızla yükselen parça maliyetlerine karşı koymak adına radikal bir adım attı.

Weibo kaynaklı son sızıntılara göre şirket, temel iPhone 17 modelinin bazı üretim hatlarındaki kapasitesini yüzde 33 oranında azalttı.

MALİYET BASKISI ÜRETİM HATLARINI VURDU

Apple, daha önce söz konusu üretim hatlarında yüzde 15'lik bir yavaşlamaya gitme kararı almıştı.

Ancak ABD başlangıç fiyatı 799 dolar olan ve kar marjı oldukça düşük seyreden temel modelde mali dengeyi sağlamak için bu kısıtlama daha da derinleştirildi.

PARÇA FİYATLARI HIZLA YÜKSELİYOR

Üretim hatlarının daralmasında, 12 GB LPDDR5X bellek modülü fiyatlarının yıl başından bu yana hızla artarak yaklaşık 145 dolara ulaşması büyük rol oynuyor.

Bunun yanı sıra, 256 GB NAND modülünün sözleşme fiyatının da üçüncü çeyrekte 51 dolara ulaşması bekleniyor.