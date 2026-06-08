Apple'dan şok karar: Yeni Siri'yi herkes kullanamayacak

Apple, Google'ın Gemini modelleriyle güçlendirilen ve yapay zeka ile zenginleştirilen yeni Siri asistanını içeren iOS 27 işletim sistemini tanıtmaya hazırlanıyor.

İlk olarak Haziran 2024 tarihinde duyurulan ancak sürekli ertelenen bu teknoloji, uzun süren bekleyişin ardından nihayet kullanıcıların karşısına çıkmaya hazır.

Bloomberg yazarı Mark Gurman'ın hazırladığı rapora göre yenilenen Siri, ilk çıkışında bir beta sürümü olarak etiketlenecek.

Gelişmiş asistanı ilk deneyenlerden biri olmak isteyen teknoloji meraklılarının sisteme erişebilmek için öncelikle bir bekleme listesine katılması gerekecek.

DETAYLAR NETLEŞMEDİ

Oluşturulan bu bekleme listesinin sadece beta döneminde mi geçerli olacağı yoksa eylül ayındaki genel dağıtımda da devam mı edeceği henüz netlik kazanmadı.

Yeni Siri, tıpkı ChatGPT ve Gemini örneklerinde olduğu gibi tam teşekküllü bir sohbet robotu olarak şirketin tüm işletim sistemlerinde aktif rol oynayacak.

Kullanıcıların Siri ile yaptığı yapay zekâ sohbetleri, iCloud altyapısı üzerinden diğer tüm Apple cihazları arasında otomatik olarak senkronize edilecek.

Kullanıcılar ayrıca asistanın sohbet geçmişini her 30 günde bir veya her yıl otomatik silinecek şekilde ayarlayabilecek ya da tamamen saklamayı seçebilecek.