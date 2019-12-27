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Apple'ın Çin'deki iPhone sevkiyatları yüzde 35 azaldı

Apple'ın Çin'deki iPhone sekiyatları, geçtiğimiz kasım ayında yüzde 35 düştü. Düşüşün en önemli nedenleri arasında ABD-Çin geriliminin olduğu belirtiliyor.

Haber Merkezi | 27.12.2019 - 11:51..
  1. Haberler
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Apple, batı pazarlarında oldukça iyi satış rakamları elde etmesine rağmen, Çin'deki satışlar pek de iyi gitmiyor.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları, birçok Amerikalı şirketi de oldukça etkiledi. Bu şirketlerden biri olan Apple, son gelen verilere göre Çin'de oldukça fazla kan kaybetti.

2019 yılının üçüncü çeyreğinde Çin'de yüzde 28 daha az iPhone satan Apple; geçtiğimiz kasım ayında, sevkiyatları bir önceki yıla göre yüzde 35 oranında azaltmak zorunda kaldı.

Apple'ın Çin'deki iPhone sevkiyatları yüzde 35 azaldı

iPHONE 11 MODELİ APPLE'I KURTARMAYA YETMEDİ

Apple'ın iPhone 11 modeline uyguladığı düşük fiyat politikası nedeniyle Çin'deki satışları bir hayli artıracağı konuşuluyordu.

Ancak Çinli tüketiciler, ABD'li şirketlere karşı boykot kararı aldı. Apple bu nedenle, 2019'un başlarından bu yana Çin'deki satış politikasını sürekli gözden geçirmek zorunda kaldı ve çeşitli indirimler uyguladı.

Tim Cook ise geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, Apple'ın dünya genelinde satışlarının düşmesindeki en önemli etkenin Çin olduğunu vurgulamıştı.

iphone 11

ÇİNLİ ÜRETİCİLER DE APPLE'I ZOR DURUMDA BIRAKTI

Apple'ın Çin'de başarılı olamamasının en büyük nedenlerinden biri de Çinli akıllı telefon üreticileri. Özellikle Huawei, Xiaomi, Vivo ve Oppo gibi üreticiler, ithalat tarifeleriyle uğraşmak zorunda kalmadan, telefonlarını Apple'a göre oldukça ucuz fiyatlarla  piyasaya sürüyor. Bu da Çinlilerin iPhone'lara olan ilgisini azaltıyor.

2019'un üçüncü çeyreğinde, Çin pazarına en çok akıllı telefon sevkiyatı yapan şirketler ise şu şekilde:

  • Huawei - 41.5 milyon
  • Vivo - 17.5 milyon
  • Oppo - 17 milyon
  • Xiaomi - 8.8 milyon
  • Apple - 5.1 milyon

 

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Apple'ın Çin'deki iPhone sevkiyatları yüzde 35 azaldı

Apple'ın Çin'deki iPhone sevkiyatları yüzde 35 azaldı

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