Araç sahipleri bu habere sevinecek: Motorine bir indirim daha

Enerji fiyatları geriliyor...

ABD-İsrail ve İran savaşının başlamasıyla birlikte petrol fiyatları, 28 Şubat'tan bu yana yükseliş grafiği sergiliyordu.

Savaşın kaderi anlaşma haberleriyle yolunu barış umutlarına bıraktı.

AKRYAKIT FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor.

Petroldeki yükselişin etkisinin vatandaşa daha az yansıması için getirilen eşel mobil sistemi devrede kalmaya devam ediyor.

ABD ve İran arasındaki mutabakatla birlikte petrol gerilemeye devam ediyor. Hürmüz Boğazı'ndan petrol ve LNG tankerlerinin geçişi başladı.

MOTORİNE BİR İNDİRİM DAHA

Bu durum motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1,66 lira indirim yapılması bekleniyor.

Eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin, akaryakıt pompasına 42 kuruş olarak yansıması bekleniyor.

MOTORİN NE KADARA DÜŞECEK?

Motorin yeni indirimle birlikte İstanbul'da 64,82 liraya, Ankara'da 65,93 liraya, İzmir'de 66,22 liraya, doğu illerinde ise 67,68 liraya gerilemesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 63,08 lira

Motorin: 65,24 lira

LPG: 31,99 lira

ANKARA

Benzin: 64,05 lira

Motorin: 66,35 lira

LPG: 31,97 lira

İZMİR

Benzin: 64,32 lira

Motorin: 66,64 lira

LPG: 31,79 lira

NELER OLMUŞTU?

28 Şubat 2026'da başlayan savaşla birlikte petrol fiyatları ani yükseliş gösterdi.

Türkiye'nin kullandığı Brent petrol 75 dolardan 115 dolara kadar tırmandı. Kısa sürede yüzde 53 oranında değerlenen petrol nedeniyle akaryakıt fiyatları da arttı.

TÜRKİYE EŞEL MOBİL SİSTEMİNE GEÇTİ

Petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt pompalarına zam olarak yansımasının önüne geçmek için hükümet eşel mobil sistemini devreye aldı ve akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisi tutarı kadar oranda gelecek zamlar devre dışı bırakıldı.

Yapılacak zammın sadece yüzde 25'i zam olarak pompaya yansırken yüzde 75'i ÖTV'den karşılandı.

Benzinde eşel mobil devam ederken motorinde ÖTV limiti bittiği için gelen zamlar aynen satış rakamlarına yansıyordu.

Eşel mobil sistemiyle birlikte dezenflasyon süreci desteklenirken, enflasyon tarafında güçlü yükselişin önüne geçildi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.