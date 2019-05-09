Kocaeli'de, aracını çeken polislerle tartışınca gözaltına alındı

Plastik poşetlerden sonra ekmeğin sarıldığı kese kağıdından, yoğurt kabı, cips-çerez ambalajları ve içecek kutularına da 'katılım payı' uygulanacak.

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Dünyada gıda fiyatları yükseldi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden yapılan açıklamaya göre küresel gıda fiyatları nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 artış gösterdi.