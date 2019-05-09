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Kocaeli'de, aracını çeken polislerle tartışınca gözaltına alındı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, hatalı park nedeniyle çekiciyle kaldırılmak istenen otomobilin sürücüsü, olay çıkardı.

DHA | 09.05.2019 - 16:02..
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Hacı Halil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi’nde dün öğleden sonra, ismi öğrenilemeyen sürücü, yasak olan alana otomobilini park etti.

Aracı çekilen sürücü, tartışma çıkarınca biber gazıyla müdahale edilerek gözaltına alındı.

ARACININ ÇEKİLDİĞİNİ GÖRÜNCE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI, GÖZALTINA ALINDI

Bölgeye gelen polis ekibi, aracı çekici yardımıyla kaldırmak istedi. Ancak bu sırada sürücü geldi. Sürücü, aracın çekiciye yüklenmesine engel olmaya çalışınca, tartışma çıktı. Trafik ekibi, sürücü taşkınlık yapınca biber gazıyla müdahalede bulundu, takviye ekip istedi.

Kocaeli'de, aracını çeken polislerle tartışınca gözaltına alındı

"YAPMAYIN MEMUR BEY"

Direnen sürücü, yere yatırılarak gözaltına alındı. Bu sırada çevrede toplanan vatandaşlar, polislere "Yapmayın memur bey" diyerek, sürücüye yapılan müdahaleye tepki gösterdi.

Araç çekici ile götürülürken, sürücü ise ‘Polise mukavemet’ suçundan polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kocaeli'de, aracını çeken polislerle tartışınca gözaltına alındı

Kocaeli'de, aracını çeken polislerle tartışınca gözaltına alındı

Kocaeli'de, aracını çeken polislerle tartışınca gözaltına alındı

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